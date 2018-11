POZZUOLI – Allerta maltempo, i sindaci di Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida e il commissario straordinario di Bacoli hanno disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Previsti rovesci e vento anche di forte intensità. In particolare per la zona che interessa Pozzuoli si prevedono «precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali con raffiche nei temporali. Mare localmente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte». Il provvedimento firmato dal sindaco Vincenzo Figliolia si impone per tutelare la pubblica e privata incolumità, visti anche i danni causati dall’eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre, soprattutto agli alberi.

LE RACCOMANDAZIONI – Sulla stessa lunghezza d’onda del collega di Pozzuoli anche il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, che raccomanda inoltre la massima attenzione e di limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari. «Siamo già in riunione per garantire l’attuazione di tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. Raccomando a tutti la massima prudenza», le parole del primo cittadino del più piccolo Comune dei Campi Flegrei.