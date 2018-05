QUARTO – «Quarto non può rischiare un nuovo commissariamento e abbiamo scelto di dare in nostro sostegno al candidato sindaco che più di altri ha la possibilità di mettere in campo un’amministrazione in grado di durare cinque anni dando le risposte che i quartesi aspettano». Lo hanno detto i Verdi con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i portavoce regionali, Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica, precisando che «pur non essendo presenti con una nostra lista invitiamo tutti i nostri iscritti e i simpatizzanti del Sole che Ride residenti a Quarto a votare Rosa Capuozzo che può contare su una coalizione composta, per lo più, da lista e movimenti civici nella quale ritroviamo molti dei valori per cui ci battiamo da sempre».