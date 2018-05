QUARTO – Sale a cinque il numero dei candidati a sindaco in vista della tornata elettorale del prossimo 10 giugno. L’ultimo in ordine di tempo ad ufficializzare la propria decisione di correre per arrivare a governare la città è Giovanni Santoro, consigliere comunale uscente nonché già candidato alla carica di primo cittadino nel 2015, quando a vincere fu Rosa Capuozzo.

GLI ALTRI CANDIDATI – L’avvocato e sindaco fino al febbraio scorso ci riproverà a salire al secondo piano di via De Nicola con la sua civica Coraggio Quarto, movimento politico nato durante l’ultima consiliatura. A voler tornare sindaco, dopo la vittoria del 2011, c’è poi Massimo Carandente Giarrusso, con una coalizione già forte di nove liste. Due, invece, le liste che appoggeranno la candidatura di Davide Secone, presentate al pubblico la settimana scorsa. Altra aspirante fascia tricolore è il 39enne Antonio Sabino, anch’egli già consigliere comunale.

LE PROSSIME TAPPE – L’ufficializzazione delle coalizioni avverrà sabato prossimo, quando verranno consegnate le liste alla commissione elettorale competente per il Comune flegreo. Nel caso in cui nessun raggruppamento raggiungerà il 50 per cento dei voti, si andrà al ballottaggio. Il secondo turno si svolgerà eventualmente domenica 24 giugno.