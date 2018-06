QUARTO – Dopo i Verdi Rosa Capuozzo incassa il doppio sostegno di Fratelli d’Italia e Rivoluzione Cristiana. A comunicarlo è la candidata a sindaco supportata da “Italia in Comune” e “Coraggio Quarto” «Ringrazio il professor Violante Carmine Scherillo che in qualità di referente territoriale e tutti i dirigenti del partito Fratelli d’Italia che con un comunicato stampa hanno espresso il supporto alla mia candidatura -dichiara- Ho sempre pensato che chi lavora nel modi giusto viene ripagato. Un altro supporto al che va a consolidare il nostro percorso. In questo momento la forza di tutti è importante per spingerci verso il nostro obiettivo. Il nostro unico obiettivo, quello di tutelare è sempre quello che abbiamo mostrato negli anni. Fare l’interesse dei cittadini e non quello dei singoli».

DOPPIO SOSTEGNO – Oltre a Fratelli d’Italia, a sostegno dell’ex sindaco ci sarà anche Rivoluzione Cristiana. Queste le dichiarazioni dei vertici del partito Rivoluzione Cristiani, tra cui il Presidente Regionale Alfonso Quaranta, il Segretario Provinciale, Umberto Braschi e il coordinatore area Gennaro Migliaccio: «Da anni osserviamo l’operato del sindaco di Quarto Rosa Capuozzo e con quali capacità, prima umane e poi politiche, è riuscita a lavorare su un territorio difficile come quello quartese. Crediamo che il suo lavoro debba andare avanti e continuare per l’intero mandato. Solo in questo modo, la città di Quarto potrà risollevare le proprie sorti. I valori umani messi in campo e i punti messi in preventivo, dalla coalizione che affianca Rosa Capuozzo, ripercorrono gran parte dei nostri valori, il la famiglia e la lealtà».