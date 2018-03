POZZUOLI – Chiuse le urne, in Italia ha votato il 73,53% degli aventi diritto contro il 74,59% del 2013 (-1,06%). In Campania il dato rilevato alle 23 è pari al 70,94% contro il 70,70% di quattro anni fa. Per quanto riguarda i Campi Flegrei a Pozzuoli ha votato il 63,17% (contro il 63% del 2013), a Monte di Procida ha votato il 60,77% (nel 2013 votò il 61,46%), a Bacoli il 65,23% (69,68%). Infine a Quarto ha votato il 67,61% (contro il 67,71% del 2013).