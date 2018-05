POZZUOLI – Trenta detenute in passerella con abiti firmati da stilisti d’eccezione. Dopo la positiva esperienza dei precedenti anni, si ripete la sfilata di moda nella casa circondariale femminile di Pozzuoli, con una nuova edizione che si annuncia ancora più spettacolare ed emozionante. L’evento, organizzato dalla P&P Academy, si terrà nella struttura carceraria di via Pergolesi giovedì 10 maggio 2018 alle ore 15. Le detenute sfileranno con gli abiti degli stilisti Veronica Guerra, Intrecci di Luisa Castaldo e Ciro Prato, dopo aver seguito un corso di portamento e di “bon ton” all’interno dello stesso carcere. Saranno truccate da professionisti del make-up e del parrucco, rispettivamente Art Studio e Ciro Paciolla. Alla serata, che sarà presentata da Anna Paparone e Graziano Amato, parteciperanno come ospiti la cantante Barbara Buonaiuto, Gli Svincolati di Made in Sud e lo chef stellato Pasquale Palamaro, che preparerà una sua gustosa pietanza.

L’EVENTO – Saranno presenti, tra gli altri, la direttrice della casa circondariale Stella Scialpi e i sindaci dei comuni flegrei. “E’ Moda…per il sociale” è stato promosso dalla Fitel Campania e dall’associazione Nirvana con il patrocinio della Regione Campania, dei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida ed ha come media partner la rivista di moda “Secret magazine”. La sfilata, che ha esclusivamente finalità sociali, si propone da un lato di offrire alle detenute un momento di svago e di aggregazione, e dall’altro di avvicinarle al mondo della moda.