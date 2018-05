POZZUOLI – TotemGO è il compagno di viaggio ideale per scoprire il mondo. La Web App è stata creata nel 2015 da Walter Molino, informatico originario di Pozzuoli. Il progetto è stato realizzato nel tempo libero per valorizzare le bellezze della città flegrea. La Web App non riguarda solamente i Campi Flegrei. «L’idea è quella di permettere a chiunque la rivalutazione di qualsiasi posto nel mondo attraverso ogni tipo di descrizione, che sia storica, paesaggistica, naturalistica, leggendaria», afferma l’ideatore. Tutti possono accedere al sito web, completamente gratuito, collegandosi a www.totemgo.com.

COME FUNZIONA – Una guida fuori dagli schemi, che coinvolge completamente il turista. Una delle tante novità presenti nel sito sono i geobook, la possibilità di legare un posto a dei libri che ne descrivono o ne citano il luogo. Ultima sorpresa per gli utenti registrati è la realtà virtuale; basta collegare un visore allo smartphone e sarà possibile immergersi in un luogo a 360 gradi. «TotemGO non è solo una piattaforma tecnologica innovativa per la valorizzazione del territorio, TotemGO è una rivoluzione culturale ed è la sintesi di un pensiero libero e puro nato dall’amore per la mia città, Pozzuoli e i Campi Flegrei», conclude Walter Molino.