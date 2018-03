POZZUOLI – E’ un fruttivendolo 44enne di Pozzuoli l’uomo scovato dal reparto motociclisti della Polizia Municipale di Napoli sul quale pendevano ben mille multe per violazioni del Codice della Strada. P.F. (le iniziali del recordman di multe) è un ex titolare di una società in liquidazione che, di recente, ha avviato un negozio di frutta e verdura nella zona occidentale di Napoli. Da tempo l’uomo era irreperibile. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale, facendo delle verifiche incrociate, sono riusciti a beccarlo, proprio sul suo nuovo posto di lavoro dove è stato rintracciato ed identificato. Adesso c’è da stabilire se P.F. abbia potuto farla “franca” fino ad adesso, a causa di omissioni o false dichiarazioni di irreperibilità da parte di terzi. Insieme a lui, stanno per vedere i “sorci verdi” altri trasgressori seriali che, in questi anni, sono riusciti sempre a far perdere le loro tracce.