POZZUOLI – Scontro interamente quartese per la finale della quarantaquattresima coppa Amicizia Uisp Zona Flegrea, il torneo di calcio a 11 più antico dei Campi Flegrei. La finale si svolgerà il 10 luglio alle 21 al Sant’Artema di Monterusciello e vedrà di fronte Quarto Flegreo e Quarto Punto Zero. Il Quarto Punto Zero ha raggiunto la finale eliminando agli ottavi la Puteoli Pesca (4 a 2), poi la Tattoo Shop ai rigori ai quarti e infine ha regolato con un 3 a 1 l’Internapoli in semifinale. Il Quarto Flegreo, detentore del titolo, ha avuto diritto all’accesso diretto ai quarti ed è approdato in finale dopo il 2 a 1 alla Tempocasa e la vittoria ai rigori contro lo Sporting Napoli Le due formazioni si sono già contese un titolo quest’anno, la Supercoppa, con il trionfo del Quarto Punto Zero.

LE DICHIARAZIONI – Il Quarto Flegreo viene dalla sconfitta ai rigori della finale contro la Sfaldist, dopo l’1 a 1 dei tempi regolamentari. «Sarà una bella partita dura, penso che sono le due squadre più forti del campionato. Speriamo di cambiare il risultato della Supercoppa. Siamo sempre gli stessi che sono riusciti a fare tutte le partite, sono circa gli stessi 13 o 14 che hanno sempre girato» dichiara mister Massimiliano Micillo del Quarto Flegreo. Le dichiarazioni pre-gara del Quarto Punto Zero sono affidate invece ad Agostino Simeoli: «Giocheremo la finale per vincerla, per fortuna martedì saremo a completo e il mister potrà schierare la miglior formazione senza condizionamenti (contro la Sfaldist erano assenti calciatori capaci di cambiare la partita). sono dispiaciuto per il Quarto Flegreo (per la sconfitta nella finale del campionato, ndr), ma ancora una volta il calcio ha dimostrato di essere uno sport imprevedibile e pieno di sorprese. Non saprei dire se questa sconfitta pesi oppure no sulla finale di coppa, posso dire però, che noi siamo determinati! Approfitto per fare i complimenti alla Sfaldist».