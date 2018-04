NAPOLI – Continua la magia del “Piccolo Regno Incantato”, lo spettacolo in scena al Complesso di San Domenico Maggiore e dedicato alle favole. Prodotto e organizzato da Volare Srl, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, fa vivere ai bimbi le emozioni del mondo di Cenerentola, I Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso, Peter Pan, La Spada nella Roccia, Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Biancaneve e Mary Poppins; e porta con sé le “Stanze della fantasia”, laboratori creativi gratuiti. La partecipazione ai laboratori va prenotata al botteghino nel cortile del Complesso di San Domenico Maggiore o inviando una mail all’indirizzo: [email protected]

I BIGLIETTI – Nelle “Stanze della Fantasia” i bambini potranno anche trascorrere il loro tempo nella libreria permanente allestita da Old Wild West. L’ora della merenda è curata da Pernigotti, che conserva i sapori e i valori della tradizione. Ingresso: 12 euro (adulti) e 10 euro (bambini da 3 a 11 anni). Bambini fino a 3 anni non compiuti: ingresso gratuito. Sconto sul biglietto d’ingresso al botteghino del Piccolo Regno Incantato per i possessori card La Feltrinelli (Titolari Carta Più e Carta MultiPiù) e Campania per Bimbi e per chi presenterà il biglietto Citysightseeing.