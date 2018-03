BAGNOLI – Ieri mattina, verso le ore 13.00, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, collaborati dagli agenti del Commissariato Bagnoli, hanno tratto in arresto un 45enne napoletano, D.S.G., responsabile di detenzione ai fini di spaccio di una notevole quantità di marijuana, di hashish, e relativo materiale per il confezionamento delle dosi. Durante i servizi di controllo del territorio, tesi alla prevenzione e repressione dei reati in genere, gli agenti avevano notato uno strano andirivieni di giovani in uno stabile di via Leopardi. Un appostamento mirato, ha confermato tale circostanza pertanto, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo nello stabile. Sopra una porta di ingresso, sul tubo per l’areazione, è stata rinvenuta una sacca, di tela con all’interno tre pochette in ciascuna delle quali c’era dello stupefacente, suddiviso in singole dosi, per un peso complessivo di 99.10 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana, sequestrata a carico di ignoti. IL BLITZ – Durante tale intervento gli agenti hanno notato un uomo, fermo sull’uscio della sua abitazione, particolarmente interessato all’esito delle attività, il quale mostrava una sorta di agitazione, tale da insospettire gli agenti che hanno deciso, così, di estendere il controllo anche nell’abitazione dell’uomo. In una borsa marca Adidas, ben occultata all’interno di un armadio della camera da letto, hanno trovato tre panetti di sostanza marrone, risultata essere hashish, per un peso di 298.45 grammi, una busta di plastica per la spesa, contenente un’altra busta trasparente, termosaldata, con all’interno sostanza erbacea risultata essere marijuana, per un peso di 726.30 grammi. Inoltre c’erano numerose bustine di cellophane con la chiusura ermetica ed un rotolo di buste di plastica. L’autorità giudiziaria informata prontamente, disponeva l’accompagnamento del 45enne presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale. Tutto lo stupefacente rinvenuto ed il materiale per il confezionamento delle dosi, è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.