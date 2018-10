BACOLI – Dramma a Bacoli dove in serata il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sulla spiaggia di Casevecchie. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. La vittima è un extracomunitario di 55 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, è stato trovato riverso sulla sabbia con addosso un paio di jeans e un giubbino. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il decesso. Il cadavere potrebbe essere stato portato sulla spiaggia da una mareggiata oppure l’uomo potrebbe essere morto mentre si trovava sulla spiaggia di Casevecchie, durante il temporale. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118. La salma è stata trasferita presso il secondo Policlinico di Napoli dove sarà sottoposta ad autopsia per chiarire le cause del decesso.