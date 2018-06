DIETOLOGIA – Prima della bella stagione si da il via alla corsa disperata verso il dimagrimento. Si cercano risultati rapidissimi nel minor tempo possibile. Ecco qualche valido consiglio per dimagrire con coscienza, rapidamente senza guastare il proprio metabolismo, salvaguardando sempre lo stato di salute.

I 5 CONSIGLI – Ricordati di evitare digiuni prolungati o di mangiare pochissimo, ciò non farebbe altro che danneggiare il tuo metabolismo e la tua massa magra; Evita diete iperproteiche, creano un pericoloso collasso dei livelli di zuccheri e di insulina, ciò comporta l’attivazione di ormoni che hanno come obbiettivo quello di bruciare in primis proteine muscolari per ricavare zuccheri; Ricorda che le diete proteiche sono ricche di alimenti ricchissimi di sodio (Carni, insaccati ecc), il sodio per natura tende ad aumentare la ritenzione idrica, che nelle donne vuol dire più cellulite, e la pressione arteriosa; Evita lo smodato e irresponsabile consumo o abuso di integratori, promettono miracoli, ma in realtà illudono solo chi li consuma; Evita di ridurre l’apporto calorico oltre certi livelli, il cervello potrebbe recepire un segnale di pericolo dato lo scarso apporto energetico, e rallentarti così il metabolismo, tutto ciò si potrebbe poi riflettere su un aumento velocissimo del grasso corporeo dopo il quasi certo abbandono della dieta.

LE 4 TAPPE – Quello che consiglio e che ho già abbondantemente sperimentato, ottenendo risultati favolosi è un percorso fatti 4 tappe: Fase Ormonale, Dieta Ipo-Sodica, Dieta Mima Digiuno, Scarico parziale di carbo. In questo modo si agisce su 3 aspetti fondamentali: Dimagrimento, Eliminazione di cellulite e ritensione idrica, Prevenzione. Ricordatevi inoltre di consumare frutta e verdura in dosi regolari e di idratarvi costantemente.