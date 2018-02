Per San Valentino il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere. Campagna di sensibilizzazione “Questo non E’ Amore”. Domani mattina in Via Scarlatti sarà presente il camper della Questura di Napoli, dove un operatore esperto della Squadra Mobile sezione reati contro la persona e della sezione minori, un operatore dell’Ufficio Denunce dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un esperto della Divisione Anticrimine e un medico/psicologo dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato forniranno ogni utile supporto e consiglio ai problemi delle donne vittime di qualsiasi forma di violenza, fisica, morale o economica.

L’INIZIATIVA – La campagna è volta a favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime il supporto di un’equipe di operatori specializzati, presenti all’interno del camper. L’iniziativa della campagna “Questo non è amore” rientra nella costante azione della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere, affinché possa contribuire alla formazione di una rinnovata cultura per contrastare in maniera adeguata quest’odioso fenomeno. L’impiego di poliziotti specializzati va a supporto di tutte coloro le quali, pur essendo vittime, non hanno il coraggio di denunciare le violenze subite.