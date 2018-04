POZZUOLI – SOS dai social per la mancata raccolta dei rifiuti in città. Da questa mattina segnalazioni arrivano dalla zona alta di Pozzuoli, in particolare da via Solfatara dove i cittadini raccontano della mancata raccolta dei rifiuti indifferenziati da parte della De Vizia, l’azienda che gestisce il servizio in città. Tra i cittadini allarmati c’è Assunta Spinelli, che attraverso un post pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Pozzuoli se” ha lanciato l’SOS. Nei giorni scorsi in diverse zone della città i residenti avevano lamentato la mancata raccolta nei giorni indicati nel calendario settimanale.