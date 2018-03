BACOLI – Cento zaini da donare agli studenti del piccolo paese africano del Benin. E’ il gesto di solidarietà nato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “1°Paolo di Tarso” di Bacoli che insieme ai loro genitori hanno acquistato il materiale per i loro coetanei. La consegna dei 100 zainetti è in programma per domani, martedì 27 marzo, alle ore 11.30, presso l’aula magna dell’istituto, dove il Console del Benin, Giuseppe Gambardella, e all’associazione di Bacoli “Un sogno per il Benin” riceveranno i doni da portare ai piccoli studenti africani. Durante la cerimonia sarà proiettato anche un documentario sulle attività del consolato in terra d’Africa.