BRUXELLES – Dai Campi Flegrei a Bruxelles. E’ il viaggio sostenuto dai sindaci di Quarto e Monte di Procida oggi in visita presso la sede del Parlamento Europeo. Antonio Sabino e Peppe Pugliese, insieme alle proprie delegazioni e al primo cittadino di Procida, sono stati ospiti dell’eurodeputato Josi Ferrandino. «Nella giornata di oggi, insieme ai miei colleghi Sindaci di Quarto e Procida, Sabino e Ambrosio, al Presidente del Consiglio Comunale Gennaro di Mare e ad altri autorevoli rappresentanti della politica flegrea abbiamo visitato la Casa della tanto vituperata Europa: la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles. -ha detto Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida- Un onore e un piacere essere qui per chi come me crede fortemente in un Europa dei valori, dei popoli e della solidarietà. Tante sono le risorse che da qui partono alla volta dei comuni e delle regioni, risorse che si propongono di rendere finalmente reale lo sviluppo del meridione e di conseguenza, la crescita dell’Italia. Un’esperienza unica nell’interesse della del nostro territorio di cui rappresenteremo le potenzialità e le necessità. Grazie a Josi Ferrandino, Eurodeputato per averci consentito con il suo invito di vivere questa esperienza di crescita e confronto».