POZZUOLI – Da Pozzuoli a Qualiano per festeggiare il Carnevale con gli anziani di una casa di riposo. I protagonisti sono circa 10 volontari del “volontariato Smile” che per un giorno sono stati a Qualiano per allietare la giornata agli ospiti del centro “Osiride”. Durante la festa sono stati offerti oltre 100 panini messi a disposizione della Steak House di Antonio Vitozzi. «Vogliamo ringraziare inoltre il proprietario dell struttura di villa Osiride per averci invitati a rendere il Carnevale più gioioso per queste persone, a tutto lo staff e a tutte le persone che fanno parte tra cui la direttrice Marina Izzo».

