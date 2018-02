POZZUOLI – I Testimoni di Geova di Pozzuoli, uniti a quelli di Bagnoli e Monte di Procida, stanno ultimando i preparativi per una delle loro annuali assemblee che si terrà domenica 11 marzo 2018 nella Sala delle Assemblee di Forchia, Via Contrada Rella. Il tema dell’evento sarà: “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”, tratto dalle parole riportate nel capitolo 6 al versetto 9 del libro biblico di Galati. “In un mondo dove ognuno rivendica il proprio diritto di scegliere da sè ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, imparare come lasciarsi guidare nella nostra vita dai principi divini, sicuramente può aiutare a migliorare una società dalle evidenti problematiche”. L’evento -fanno sapere gli organizzatori- spiegherà in primis cosa significa dal punto di vista di Dio, fare oggi ciò che è eccellente e perché è così difficile. Inoltre, durante la giornata ci saranno un susseguirsi di discorsi ed esperienze che permetteranno di riflettere su altre tematiche interessanti, ad esempio su “come usare saggiamente i social network”, “l’importanza di scegliere divertimenti sani” e “in che modo in senso spirituale, possiamo investire bene oggi in vista del futuro”. Uno dei momenti clou del programma sarà il discorso pubblico dal tema: “Non prendiamo in giro Dio”, dove verrà analizzato il punto di vista della parola di Dio al riguardo. Il programma inizierà alle ore 9:30 e terminerà alle ore 16:15. L’evento è aperto a tutti.