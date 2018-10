RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, ti scrivo queste poche righe per segnalarti ciò che accade ogni mattina a noi lavoratori costretti a muoverci con i treni. Dalle foto puoi vedere in che condizioni siamo costretti a viaggiare, stipati come bestie all’interno della Circumflegrea, lungo la tratta Monterusciello Grotta del Sole-Montesanto. E’ assurdo che un cittadino debba viaggiare così, in queste condizioni “offerte” da un trasporto pubblico che regolarmente persone oneste come me pagano. E’ inaccettabile. (Giovanni D.)

