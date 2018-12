POZZUOLI – Mercoledì 19 dicembre, alle ore 12, una delegazione di ragazzi del settore agonistico del “Monteruscello Calcio” consegneranno ai bambini del Reparto Pediatria dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli i giocattoli raccolti presso il centro sportivo del quartiere. Per donare i regali ai piccoli pazienti è possibile recarsi presso i locali in via Modigliani, a Monterusciello. “Che aspetti? Hai tempo fino al 18 Dicembre per portare il tuo regalo da donare ai piccoli pazienti coraggiosi dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie che hanno molto da insegnarci sulla forza e la determinazione necessarie per vincere grandi battaglie. La grande famiglia del Monteruscello Calcio vuole essere al loro fianco concretamente, perchè non c’è vittoria più grande che vedere un bambino sorridere”