NAPOLI – Il franchising “100 Montaditos” approda al Centro Commerciale Campania. L’iniziativa è stata presentata l’altro giorno a food blogger e giornalisti. Nel corso dell’evento sono state degustate cento varietà di Montaditos, piccole porzioni di pane dalla ricetta brevettata, ripieni con ingredienti tradizionali spagnoli quali la cerveza, la paella, i taglieri di salumi e formaggi e, per finire, la versione dolce dei montaditos con panino caldo al cioccolato farcito con marmellata di fragole e formaggio dolce. Il primo locale di “100 Montaditos” è stato fondato nel 2000 in Andalusia, attualmente la catena ha oltrepassato i confini della Spagna e sta riscuotendo successo in Italia, Stati Uniti, Guatemala, Messico, Colombia, Cile, Portogallo. Ogni punto vendita riprende lo stile delle taverne degli inizi del XX secolo, le originalità riguardano anche le modalità con cui vengono serviti i piatti: basta lasciare il proprio nome alla cassa per poi essere contattati al microfono. La nuova apertura è stata accolta positivamente dalla clientela che quotidianamente numerosa si reca nel nuovo store per degustare le specialità spagnole.