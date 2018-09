POZZUOLI – Barba, shampoo e capelli rigorosamente per vip. A Licola Borgo i fratelli Gaetano e Alessandro Chiantese da otto anni portano avanti lo “Stylist Chiantese”, salone di bellezza per uomini che sorge nel quartiere. Dal capitano del Napoli Marek Hamsik al cantautore Max Gazzè, passando per il comico Mimmo Manfredi dei “Ditelo Voi” di “Made in Sud” sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che si sono affidati alle mani ma, soprattutto, alle forbici dei fratelli Chiantese. «Io e mio fratello Gaetano siamo nati e cresciuti con la stessa passione -racconta Alessandro- e dopo anni di sacrifici siamo riusciti a realizzare il nostro sogno di sempre: aprire un’attività commerciale tutta nostra. Ed oggi grazie ai nostri amici, ai clienti e a qualche vip riusciamo ad ottenere grandi soddisfazioni».

