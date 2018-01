NAPOLI – Tra circa un mese sarà San Valentino e stai pensando di organizzare una giornata speciale con la tua dolce metà? Ecco cosa fare a Napoli a San Valentino 2018. Tenuta Astroni organizza per San Valentino una programma davvero speciale, all’insegna del romanticismo. L’atmosfera che si respirerà all’interno della nostra sala, sarà assolutamente in linea con l’evento: luci soffuse, candele, segnaposto di cioccolato a forma di cuore e musica di accompagnamento con le più belle canzoni d’amore, eseguite da una band di eccellenza per l’occasione.

San Valentino 2018: costi e menu – Potrai raggiungere la nostra Tenuta sia a pranzo che a cena. Saremo infatti aperti tutta la giornata per soddisfare tutte le vostre richieste ed esigenze. Potrete scegliere tra menu di terra o menu di mare, ognuno composto da ben 5 portate più bevande e vino incluso. Per saperne di più, clicca: MENU SAN VALENTINO 2018. Inizio Cena ore 20,00 – Inizio pranzo ore 13,00 – Prezzo per coppia: €110. Ma le sorprese non finiscono qui: a fine pasto, Tenuta Astroni omaggerà ogni coppia con una mini-cake, confezionata con scatola a tema e una rosa. E’ obbligatoria la prenotazione con acconto. Per info chiamare al 081-7266156 oppure 331-3104964

*articolo sponsorizzato