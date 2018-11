QUARTO – Il gruppo “Coraggio Quarto” chiama a raccolta i cittadini. L’appuntamento è stato messo in agenda per questa mattina in piazza Santa Maria. «Un’occasione per riprendere un cammino insieme alla comunità e farci portavoce delle istanze dei cittadini da esporre in Consiglio comunale», annunciano i promotori dell’iniziativa. L’obiettivo è chiamare a raccolta gli abitanti di Quarto, conoscere le rispettive esigenze per poi discuterne nel parlamentino cittadino.

GLI SPORTELLI – Proseguono, intanto, presso la sede in via Di Vittorio, le attività degli sportelli gratuiti per i cittadini: finanziario e legale. «Assistere e tutelare il cittadino è da sempre una delle nostre priorità. Pertanto chiunque abbia bisogno di pareri e consulenze in merito non esiti a raggiungere la nostra sede, sperando di riuscire a soddisfare le vostre esigenze», fa sapere Coraggio Quarto.