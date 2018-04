NAPOLI – Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato dell’UPG, sezione Nibbio, hanno denunciato 2 uomini rispettivamente di 37 e 47 anni per truffa. I poliziotti, nel corso del servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in corso Umberto, nei pressi della Chiesa Santa Maria Egiziaca a Forcella, hanno notato un gruppo di 7 persone, che, alla loro vista, tentavano di allontanarsi a piedi. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato quattro persone. I poliziotti hanno accertato che una coppia era stata raggirata e truffata attraverso il noto gioco delle tre campanelle. Gli uomini dell’UPG hanno appurato che le due vittime, mentre passeggiavano su Corso Umberto, incrociavano un gruppo di persone che giocavano alle tre campanelle. Sono stati avvicinati da un uomo che con vari artifizi li ha convinti ad avvicinarsi al banchetto per tentare la fortuna; il complice ha materialmente preso la mano di una delle vittima dirigendola verso la campanella che secondo lui sarebbe stata vincente. La coppia, convinta a giocare, ha puntato la somma di 40 euro. I poliziotti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà i due uomini. Le vittime sono rientrate in possesso di quanto avevano scommesso. Il banchetto e le campanelle sono state sequestrate.