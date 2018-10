QUALIANO – I carabinieri della Compagnia di Giugliano e della stazione di Qualiano, coadiuvati dal personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, sulla Circumvallazione esterna e nelle aree adiacenti al campo rom chiamato “Schiattarella” dove un gruppo di cittadini di etnia rom aveva allestito un accampamento su un terreno privato. Sul posto sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni 24 soggetti (16 maggiorenni e 8 di età compresa tra i 14 e i 18 anni) e anche altri 25 soggetti sotto i 14 anni.

IL SEQUESTRO – Nel contesto operativo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 2 autoveicoli risultati cancellati dal pubblico registro automobilistico e una vettura sul conto della quale pende un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Salerno. I veicoli, oltre a essere utilizzati per spostamenti su arterie stradali, erano verosimilmente adoperati per commettere reati predatori. Ora è stata avviata la procedura di rottamazione. Rinvenute e sequestrate come rifiuti 3 carcasse di veicoli prive di segni di identificazione.