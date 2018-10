GIUGLIANO – Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Giugliano sono intervenuti su segnalazione di un contadino, in via Carrafiello, località Giugliano, per il rinvenimento di un ordigno bellico inesploso, di 80 centimetri di larghezza e 75 centimetri di lunghezza. Il proprietario mentre stava arando il terreno ha notato la presenza dell’ordigno e immediatamente ha avvisato la Polizia. Sul posto sono intervenute le volanti e gli artificieri della Polizia di Stato che, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno fatto brillare l’ordigno.