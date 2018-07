POZZUOLI – Messaggi di solidarietà per il consigliere regionale dei Verdi, aggredito ieri sera da alcuni parcheggiatori abusivi, arrivano anche da Pozzuoli. Sindaco, giunta e consiglio comunali hanno stigmatizzato l’accaduto. “Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, assieme all’intera amministrazione comunale, esprime solidarietà al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli per la brutale aggressione subita ieri sera in via Marina a Napoli nel corso di una delle sue azioni di contrasto al deplorevole fenomeno dei parcheggiatori abusivi. L’amministrazione tutta si augura che si faccia piena luce sull’accaduto e che i colpevoli vengano duramente sanzionati.”

LA SOLIDARIETA’ – Messaggi di condanna per l’assurdo gesto sono arrivati anche dal presidente del Consiglio comunale di Pozzuoli Luigi Manzoni e da tutti i componenti dell’assemblea cittadina “La violenta aggressione di cui è stato vittima è inaudita e va duramente condannata – affermano i consiglieri comunali – Chiunque ha il diritto di esprimere la propria opinione e di denunciare liberamente un’attività illegale come quella dei parcheggiatori abusivi. Ci auguriamo che i responsabili siano adeguatamente sanzionati”.