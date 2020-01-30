POZZUOLI – Riportiamo di seguito la lista degli ammessi alla seconda prova del concorso per agente di Polizia Municipale a Pozzuoli. Le prove si sono tenute ieri e l’altro ieri al Palazzetto dello Sport di Monterusciello. I posti disponibili sono 61.
L’ELENCO
585394 ABBAMONDI CHIARA 05/06/1981
585600 ABBATE MICHELE 21/05/1998
585712 ACCARDO ANIELLO 23/06/1978
585618 ALESSANDRELLA GENNARO 23/10/1991
585349 AMBROSIO GAETANO 11/11/1981
585655 AMODEO GIUSEPPE 17/07/1991
585162 ANNUNZIATA MICHELE 01/03/1968
585568 ANTONINI RAFFAELE MARIA 31/08/1985
585536 APOSTOLICO MARCO 02/03/1979
585564 ARDIRE SIMONA 28/08/1985
585417 ARIANTE FEDERICA 14/11/1989
585825 ARMANO RITA 01/12/1993
585581 ARPINO ANDREANA 02/01/1984
585828 AURISICCHIO GENNARO 18/02/1967
585414 AUTORE ROSA 20/03/1968
585835 BADIALI FLAVIA 30/06/1989
585346 BALBI GIUSEPPINA 27/03/1984
585737 BARBATO ASSUNTA 15/03/1991
585834 BELLIAZZI ANTONIO 29/06/1986
585405 BERNARDO CAMILLA 12/04/1996
585350 BERNARDO LUIGI 18/07/1978
585152 BERNAZEAUD VINCENZO DOMENICO 17/02/1984
585747 BEVAR FABIO 06/07/1996
585532 BIRAGHI ALFONSO 09/04/1977
585010 BOVE FRANCESCO 27/07/1985
585573 BRANCACCIO FRANCESCA 29/08/1989
585839 BUONAGURA MARIANNA 20/08/1982
585525 BUONGIORNO GIORGIO 04/09/1988
585540 CANFORA ANTONIO 28/09/1984
585526 CANFORA MARCO 16/12/1988
585533 CANFORA ROBERTO 14/08/1994
585735 CAPOBIANCO ILARIA 21/01/1989
585736 CAPOLONGO MICHELE 11/12/1970
585613 CAPORALE NICOLA 20/11/1995
585436 CAPPELLO LUDOVICA 31/05/1994
585335 CAPUANO ANDREA BIAGIO 25/09/1997
585590 CAPUANO MOSE’ LORENZO 24/11/1991
585393 CAPUANO SALVATORE 22/01/1990
585675 CARANNANTE ALESSANDRO 29/09/1989
586404 CARNEVALE ANGELINA 09/12/1983
586339 CARNEVALE JOLANDA 11/08/1991
585912 CAROTENUTO GIANLUCA 28/07/1965
586351 CARRIOLA CLAUDIO 13/09/1982
586421 CASOLARE PASQUALE 16/12/1991
586451 CASTELLO GIUSEPPE 23/07/1993
586469 CASTELLUCCIO SALVATORE 29/04/1975
585694 CATUOGNO FABIO 13/12/1987
586020 CAVALIERE ANNALISA 27/09/1973
585979 CAVALIERE VINCENZO 24/10/1980
586028 CERLISIO EDUARDO 11/07/1978
586138 CHIAROLANZA ANTONIO MICHELE 20/06/1989
586492 CHIRICO FEDERICO 20/07/1995
586291 CIARAVOLO PAOLO 06/05/1967
585911 CIBELLI ALFIERI 12/05/1979
585961 CICCARELLI DOMENICO 13/01/1992
586131 CIPOLLETTA LAURA 13/05/1988
586309 CIPOLLETTA LUIGI 03/09/1974
585632 CIRELLI ANNA 10/06/1991
585956 CIRIELLO ANTONIO 18/12/1980
586150 CIRILLO MARIA 23/03/1994
585879 CIRILLO MARIANTONIA 25/03/1987
585913 COMUNE GIANLUIGI 08/10/1990
586284 CONTRERAS ALESSANDRO 21/03/1981
586143 CONTURSO FABIO 03/05/1984
586424 COSTANZO CLAUDIA 23/08/1975
585884 COSTIGLIOLA GIOVANNA 21/01/1990
585887 COSTIGLIOLA LUIGI 29/09/1978
586023 COVIELLO DOMENICO 05/07/1994
586345 D’ALTERIO DANIELA 10/06/1984
585974 D’AMBROSIO FABIO 05/04/1986
585968 D’AMBROSIO FRANCESCO 10/05/1983
586285 D’AMORE GUIDO 07/04/1984
586317 DE CICCO LIBERATO 24/10/1992
586484 DE CRESCENZO PASQUALE 17/06/1983
586340 DE LUCIA MATTEO 04/10/1963
586305 DE MARCO ADRIANO 02/06/1986
585648 DE MARI ELENA 17/03/1987
585894 DE MARTINO MATTEO 28/04/1977
585914 DE MEI CESARE 07/08/1982
586157 DE ROSA GIUSEPPE 18/08/1987
586307 DE SIMONE LUCA 25/10/1979
586411 DE SIMONE ROSARIA 15/01/1995
586032 DE SISTO GENNARO 30/05/1987
585701 DELLA PORTA ANTONIA 01/07/1984
586491 DI DIO VERONICA 07/10/1986
586188 DI DONATO LEONARDO 12/11/1987
592748 DI FRAIA FABIO 30/08/1995
592838 DI FRANCIA FRANCESCO 10/04/1986
592605 DI GIOVANNI PIETRO 26/12/1967
592729 DI LAURO FRANCA 03/10/1982
586170 DI LORENZO GIUSEPPE 17/09/1981
592829 DI MARZIO CIRO 19/08/1971
592727 DI MAURO VALERIO 30/04/1986
592826 DI MEO GIUSEPPE 19/08/1995
586058 DI MEO ROSSELLA 27/10/1992
592544 DI MEO TOMMASO 27/12/1986
592586 DI PAOLO SILVIA 07/12/1982
592660 DI PORZIO ALBERTO ALESSIO 28/07/1990
592643 DI ROBERTO MARIA VINCENZA 15/10/1974
592865 DI ROBERTO MAURIZIO 18/05/1980
586110 DI ROSA TOMMASO 21/02/1973
592828 DI RUBBA PIO DOMENICO 12/11/1992
592683 DI SILVESTRO ALESSANDRO 07/03/1991
592720 DI TUORO RAFFAELE 15/06/1991
592919 DONADEO ANNAMARIA 08/06/1972
592857 DONNARUMMA LUIGI 03/01/1994
592596 D’ONOFRIO LINDA 26/10/1970
592760 D’ORIANO MARIO 03/03/1987
592898 DRAGONE GIOVANNI 28/01/1985
592661 DURACCIO ALESSIA 06/12/1988
592539 ENZINI VINCENZO 05/04/1983
586179 ESPOSITO ACHILLE 14/07/1980
586181 ESPOSITO ANGELA 13/05/1991
592532 ESPOSITO ANIELLO 20/12/1982
592676 ESPOSITO DARIO 21/05/1980
592675 ESPOSITO FRANCESCA 04/10/1980
592768 ESPOSITO FRANCESCO 28/10/1988
586105 ESPOSITO MARCO 03/06/1981
592627 ESPOSITO MARCO 25/02/1973
586180 ESPOSITO SALVATORE 10/02/1983
592522 ESPOSITO SALVATORE 22/04/1999
592506 FABBRICATORE MANUELA 05/07/1981
586103 FAGGIANO LEANDRO 06/03/1993
592741 FALANGA IVAN 20/08/1978
592588 FALCO FILOMENA 19/02/1981
592634 FALCO MASSIMO 11/08/1967
592913 FEDERICO CARLA 31/10/1986
592728 FEOLA FRANCESCO 16/09/1977
592751 FEOLA IVANO 24/11/1991
592602 FERNANDEZ GIOVANNI 11/06/1987
592759 FERRARI GERARDO 12/05/1992
592731 FERRARO GIOVANNI 07/03/1994
592832 FESTINESE GABRIELLA 18/10/1975
592735 FICO CIRO DANIELE 06/08/1992
592827 FIENGO ADRIANA 16/01/1979
592517 FIGLIOLI RAFFAELE 20/04/1996
592601 FILARDO FRANCESCA 13/09/1971
592859 FILORAMO ADRIANA 18/09/1986
592637 FIORETTO FRANCESCO 21/03/1989
592757 FLAGIELLO RAFFAELE 19/11/1978
592659 FOLLERA SALVATORE 14/11/1977
592629 FONTANA LUCILLA 12/07/1983
592681 FORMICOLA MARIA ANTONIA 04/12/1990
592549 FRANCO RENATO 01/09/1984
592856 FRANZESE ANTONIO 31/07/1970
592723 FRONCILLO ELISABETTA 05/05/1983
592512 FRUTTALDO RAFFAELE 27/05/1986
592686 FURNO DONATELLA 13/02/1981
592755 GAGLIARDI ANGELA 20/11/1978
592581 GALA ELISA 13/02/1973
592667 GALIERO DARIO 24/11/1987
592870 GALLOTTA ANGELINA 09/07/1981
592725 GANDOLFI RENATO 22/07/1988
592636 GAROFALO GIUSEPPE 24/05/1999
592881 GARUFI MASSIMO MARIA 29/07/1983
586183 GASPERINI FRANCESCO 05/11/1992
592538 GAUDIOSO ANTONIO 19/04/1986
586191 GENNARELLI SILVIA 15/01/1983
592621 GENNINO CLAUDIO 17/09/1999
592767 GENOVESE ELENA 18/12/1978
592738 GERACI LUCIA 26/02/1978
592923 GERVASIO LORENZO 01/06/1989
592833 GIACCIO VINCENZO 24/08/1988
592642 GIACOBBE ALESSANDRO 13/07/1986
592603 GIANFICO CARLO 06/09/1992
586048 GIANNUZZI FRANCESCO 23/11/1986
586049 GIANNUZZI ROBERTA 07/02/1992
586052 GIOBBE FRANCESCO 10/04/1982
592587 GIORDANO ALESSIA 29/10/1997
592613 GRASSI CARMELA 22/06/1984
592737 GRAZIANO FEDERICA 05/09/1988
592608 GRAZIOSO ANIELLO 26/07/1989
592864 GRIECO GIORGIA 17/11/1999
592724 GRIECO LAURA 02/03/1987
586057 GUARINO GIUSEPPE 22/08/1989
592649 GUARINO TERESA 31/08/1992
586090 GUARNACCI SERENA 11/01/1989
592553 GUERRA RITA 04/01/1989
592891 IACCARINO ANGELA 09/11/1992
586104 IACCARINO ANGELA 03/10/1988
592523 IACCARINO SALVATORE 11/08/1981
592934 IANNELLI CONCETTA 14/11/1978
592903 IANNICELLI BIAGIO 25/08/1974
592614 IANNONE MASSIMILIANO 17/04/1975
592887 IANNONE MICHELE 16/04/1988
592719 IARNONE EDUARDO 07/09/1993
592528 IESU MARIO 13/12/1990
592583 ILARDO LUIGI 30/06/1986
592835 ILLIANO ANNARITA 26/06/1985
592925 ILLIANO ANTONIO 08/01/1970
592653 ILLIANO FEDERICO 28/11/1978
592584 ILLIANO FLORIANA 03/07/1989
592813 INEGUALE GABRIELE 19/11/1998
593086 INELLA MASSIMILIANO 22/07/1976
593084 IOVINE RAFFAELLA 30/05/1984
592973 IULIANIELLO PIETRO 25/01/1989
586065 IZZO SALVATORE 10/08/1969
586209 LA GATTA MARTA 30/01/1982
593080 LA GUARDIA ROBERTO 12/09/1970
586064 LA MANNA VINCENZO 19/06/1987
585637 LA MARCA FRANCESCA 21/12/1987
586085 LA MONTAGNA ROSARIO 09/09/1996
586259 LANCELLOTTI RENATO 22/03/1988
586214 LAUDATO MIRIAM 12/10/1994
586267 LIBERTI GIOVANNI 18/07/1987
585790 LIETO ANTONIO 03/05/2000
585806 LINO SERENA 29/07/1985
586245 LO PRESTO FRANCESCO 22/08/1974
592974 LOMBARDI ANTONIO 25/01/1989
592993 LONGOBARDI GIOVANNI 26/08/1988
593076 LONGOBARDI IVAN 08/01/1974
586212 LUONGO GIORGIO 02/02/1978
593127 LUONGO LORENZA 10/06/1989
586235 MACIARIELLO LUISA 15/06/1991
585809 MADDALUNO ELENA 11/10/1981
592967 MADDALUNO MAILA CARLA 04/03/1992
586074 MADONNA AGOSTINO 05/09/1982
586367 MAJOLO GIANPAOLO 25/10/1978
586238 MANCO CONCETTA 30/10/1980
586068 MARCONE ANNA 21/01/1988
592998 MARIGLIANI FABIO 08/10/1987
592938 MARRA VALERIO 15/06/1988
592989 MARTONE ROBERTO 04/03/1985
586237 MATRECANO DIEGO 13/11/1990
586226 MATTERA DANIELA 20/02/1975
593108 MELE ANNA CLAUDIA 13/08/1993
592990 MEMOLI LUCA 21/05/1984
586364 MEROLLA MATTIA 21/06/1995
592984 MICCOLI SIMONA 07/05/1991
586230 MIELE GIUSEPPE 05/12/1979
592943 MIGLIORI IVAN 06/02/1994
593011 MOLINO ANTONIO 17/12/1986
585803 MORMILE SERENA ANNA 01/08/1991
586229 MORMONE MARIADELE 21/06/1977
593114 MORRA FRANCESCO 09/07/1980
585810 NARDUCCI CARMINE 20/10/1973
593000 NAZIANZENO MICHELE 08/06/1996
593088 NESTIC VALENTINO 09/02/1985
586263 NIOLA DANIELA 18/07/1977
586242 NOVATI GIANMARCO 26/08/1988
586369 NUGNES FLAVIA 02/04/1988
586371 NUGNES GIORGIO 22/08/1991
586234 OPERA VINCENZO 24/03/1993
593274 PACCIONE CLAUDIO 19/10/1989
593032 PAPA ANGELO LUCA 08/12/1985
585631 PARASCANDOLO GIUSEPPINA 11/12/1985
593291 PARIGINO LUIGI 20/07/1983
593140 PASCARELLA VALERIA 09/11/1990
592694 PELLECCHIA FRANCESCA 22/05/1986
586075 PERNA CHIARA 09/03/1994
593042 PETROSINO ARMANDO GIUSEPPE 04/02/1992
592698 PISANO IMMACOLATA 17/04/1980
592690 PISCUOGLIO GIUSEPPINA 31/07/1986
585649 PREZIOSO PIERPAOLO 20/03/1982
593280 PREZIUSO FRANCESCO 20/11/2000
585503 RANIERI FRANCESCO 02/04/1998
585274 RICCIO MARIANNA 20/06/1980
585059 RIGHETTI ROBERTA 29/10/1983
585125 ROBUSTELLI SERGIO 09/06/1987
585365 ROMANO GIACOMO 21/03/1980
585278 RONCARI ELEONORA 10/03/1983
585378 ROSALIA BERNARDO 11/04/1979
585307 ROSELLA ISABELLA 22/10/1977
585255 RUOCCO GENOVEFFA 16/06/1979
585258 RUSSO ANTONIO 30/05/1991
585320 RUSSO CLARA 13/07/1986
585141 SANTANIELLO ASSUNTA 19/04/1988
585491 SAVARESE ANNALISA 04/11/1991
585501 SCAMARDELLA SARA 22/05/1984
585475 SCHIRATO MARIA ALESSANDRA 19/05/1984
585517 SCOTTI FRANCESCO 29/04/1986
585189 SCOTTI DI UCCIO CATERINA 30/06/1990
585090 SCOTTO DI LUZIO MARIALUISA 02/05/1980
585296 SCOTTO DI VETTA MARIA RITA 27/01/1993
585095 SGARIGLIA ELISABETTA 21/06/1977
585284 SIMONELLI ANTONELLA 02/02/1992
585463 SOLIMEO VIVIANA 24/05/1991
585326 SORIA VALENTINA 12/12/1984
585210 SORRENTINO CONCETTA 17/09/1988
585364 SORRENTINO ERIKA 18/03/1990
585039 SORRENTINO FILOMENA 01/04/1988
585277 SORRENTINO MADDALENA 19/09/1985
585445 SPALICE CIRO 27/09/1995
585067 TABUSO SEBASTIANO 27/10/1984
585061 TAMBURRINO PAOLO 11/03/1996
585312 TARALLO SARA 02/10/1985
585263 TAVASSI GIAN MARIA 17/09/1976
585328 TELLO VALERIANO 13/03/1989
585206 TENAN MARIA 03/03/1990
585038 TERMINIELLO MARCO 31/08/1981
585269 TESORO NATALE 22/12/1986
585089 TORSANI SIMONE 18/07/1987
585446 TROCCHIA ANTONIO 22/06/1976
585249 VALENTINI MONICA 10/01/1974
585098 VALLEFUOCO GIUSEPPE 15/12/1992
585327 VALLONE DAVIDE 31/07/1989
585444 VARRIALE ALESSANDRA 29/10/1986
585574 VARSI ROSA MARIA 01/02/1996
585351 VERDE TERESA 30/04/1992
585534 VESUVIO PASQUALE 22/11/1981
585027 VIRZI GRAZIELLA 21/05/1979
585861 VITAGLIANO DAVIDE 26/11/1985
585830 VITIELLO SALVATORE 06/04/1994
585333 VITOLO DANIELE 27/02/1980
585833 VITTORIO FERDINANDO 26/05/1984