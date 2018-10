GIUGLIANO – Un commerciante vittima di furto si finge interessato all’acquisto della sua merce messa in vendita online. I carabinieri, presenti all’appuntamento, identificano il malfattore. Nei guai un 29enne di Scampia. Il giovane è stato bloccato nel corso di un servizio di osservazione organizzato nei pressi del parcheggio del centro commerciale Auchan su via San Francesco a Patria mentre stava cercando di vendere una macchina per caffè oggetto di furto, insieme ad altre 5. Il colpo è stato consumato la notte del 14 ottobre ai danni di un esercizio commerciale di via Ripuaria a Varcaturo.

LA DENUNCIA – L’appuntamento gli era stato fissato in quel posto dal titolare dell’esercizio commerciale derubato. Il 33enne di Giugliano, dopo il furto, aveva visto le sue macchine per caffè esposte su un annuncio di vendita online e fingendosi interessato aveva concordato l’incontro e poi chiamato i carabinieri. La perquisizione in casa del 29enne ha portato al rinvenimento di altre 3 macchine da caffè provento del furto. L’uomo è stato denunciato.