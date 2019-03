POZZUOLI – Gioia e divertimento questa mattina in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, dove sono confluiti dai vari circoli didattici e dagli istituti comprensivi della città oltre cinquecento bambini in maschera. Ad attendere i piccoli scolari c’erano animatori, trampolieri, giocolieri, sputafuoco e mascotte travestite da noti personaggi dei fumetti. Molto apprezzati sono stati anche gli spettacoli di marionette e delle bolle di sapone giganti. Alla “Festa di Carnevale”, organizzata dall’amministrazione comunale, hanno partecipato anche molti genitori, oltre a docenti e dirigenti scolastici.

LA FESTA – Per alcune ore la piazza si è trasformata in un festival di colori, costumi, maschere, bandiere, striscioni e coriandoli per la gioia dei più piccini che si sono lasciati fotografare accanto ai personaggi dei fumetti, alle mascotte e ai trampolieri. In piazza c’erano anche i volontari in divisa dell’ANGE, che hanno dato un valido aiuto affinché la manifestazione si svolgesse in piena sicurezza, e una postazione dell’OIPA, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali, da tempo impegnata nella difficile battaglia contro l’abbandono degli animali.