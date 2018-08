CAMPI FLEGREI – Una richiesta di aiuto, un appello per donare sangue e aiutare i malati dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove in queste ore si sta vivendo una situazione di grave emergenza. A lanciarlo è la giornalista Margherita Salemme che, attraverso la sua pagina Facebook, ha raccontato la situazione “apocalittica” in corso al nosocomio dove, per mancanza di sangue, pazienti leucemici, talassemici, trasfusi cronici sono costretti a ritornare a casa.

L’APPELLO – «Vi prego è molto importante. -scrive Margherita- Stamattina mi hanno chiamata dal Cardarelli, una dottoressa a me molto cara quasi in lacrime mi ha raccontato della grave emergenza di sangue che c’è in ospedale in queste ore. Manca sangue ed è una situazione quasi apocalittica. Per privacy non posso fornirvi dati precisi. Pazienti leucemici, talassemici, trasfusi cronici sono costretti a ritornare a casa. Noi di canale 21 ci siamo subito attivati ed è partita una catena di solidarietà senza fine. La mia straordinaria collega Annarita de Feo ha allertato l’associazione donatori della polizia di stato che domani ha chiamato a raccolta tutti i donatori di Napoli e provincia dirottandoli al Cardarelli. Anche la questura di Napoli si è attivata lanciando l’appello dal suo sito. Grazie alla sensibilità della dottoressa Ludovica Carpino portavoce del questore Antonio de Iesu. Chi può, giovedì e venerdì vada al Cardarelli. Padiglione E piano terra. Dalle 8 alle 12.»