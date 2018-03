BACOLI – Il Canoa Club Napoli presenta la nuova stagione agonistica e le attività sociali e turistiche per la stagione 2018/2019 a Bacoli il 14 Marzo alle 17.30 presso la Sala Conferenze di Villa Cerillo.

I bacolesi presenteranno alla città due rappresentative under 14( arrivate al secondo posto nei campionati nazionali), una rappresentativa under 21 ( categoria nella quale sono campioni d’Italia uscenti assieme all’under 18) e la squadra senior che l’anno scorso è arrivata ai play off nazionali a Catania e che quest’anno potrà annoverare tra le sue fila uno straniero molto quotato nell’ambiente: il brasiliano Caio Rosa, con esperienze sia all’estero che in Italia ad alti livelli. Alla conferenza di presentazione ci saranno anche i massimi esponenti federali della Canoa Polo italiana e regionale, il presidente nazionale Luciano Buonfiglio e il presidente regionale Sergio Avallone. Il Canoa Club Napoli che è senza dubbio la realtà sportiva più vincente del territorio bacolese, ha ricevuto anche l’onorificenza della Stella di Bronzo per meriti sportivi ed è stata premiata come eccellenza campana nel settore Canoa Polo, ha portato alcuni ragazzi a giocare anche nella nazionale italiana senior come Massa e Costagliola, Pasquale Ingenito nella nazionale under 21 e i giovani Michele Pugliese e Vincenzo Lucci nella nazionale under 18.

Si spera e si prospetta una nuova stagione carica di soddisfazione e di successi per i bacolesi che oramai sono un punto di riferimento per le loro attività sul territorio e non solo.

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE