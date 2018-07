CAMPI FLEGREI – Dopo il successo di PizzaGram al “Bufala Fest” di Napoli nei Campi Flegrei è iniziato il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo concept di pizzeria super social, guidata dal pizzaiolo Raffaele Testa. Insieme al suo meraviglioso staff Testa ha in serbo altri grandi sorprese per clienti e followers del nuovo e innovativo trend. PizzaGram aprirà a Quarto, in via Santa Maria con il taglio del nastro previsto per i primi giorni di agosto. PizzaGram è un nuovo concept di pizza e pizzeria che associa tradizione e innovazione: da una parte una pizza che trova le sue peculiarità nelle metodologie di impasto e nella qualità dei prodotti; dall’altra, una pizzeria che regalerà oltre al sapore un’esperienza unica. Perché PizzaGram è tutta nata storia!

