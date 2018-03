POZZUOLI – Attimi di paura questo pomeriggio sulla SS7Quater tra gli svincolo di Monterusciello e Quarto dove un camion é andato in fiamme. Il mezzo, che trasportare legname, per motivi ancora in fase di accertamento, si è incendiato. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto la cabina di guida con il conducente che è riuscito a fermare il camion sul ciglio della carreggiata e mettersi in salvo. Per domare le fiamme é stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della squadra 5B di Monterusciello. Illeso il conducente del camion.

