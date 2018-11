AFRAGOLA – Allo stadio “Luigi Moccia” di Afragola la Flegrea viene sconfitta per 6-0 dall’Afragolese: una partita nella quale gli uomini di Califano hanno cercato di contenere l’irruenza dei padroni di casa, almeno nella prima frazione di gioco, terminata con l’half time per 1-0. Ma poi nella ripresa complice il raddoppio dell’Afragolese e l’espulsione di Petrone, per doppia ammonizione, avvenuta al 54′, e quindi dopo appena 9′ minuti dall’inizio del secondo tempo, il match ha cambiato volto e i gialloazzurri hanno subito altri quattro gol. Adesso è testa al derby flegreo di domenica 2 dicembre quando al “Tony Chiovato” giungerà la Puteolana 1902: Costagliola e compagni sono chiamati a resettare il brutto risultato odierno e a ripartire a testa bassa alla ricerca della prima vittoria stagionale per iniziare a macinare punti.

Tabellino Afragolese – Flegrea 6-0

Afragolese: Pezzella, Ceparano, Vilardi (36’st Ferraro), Vitiello (25’st Pistone), Palumbo, Di Finizio, Angelillo, Marzullo (33’st Grifone), Maggio (18’st Ventola), Carotenuto, Mansour (29’st Porricelli). A disp. Paolella, Rea, Biancardi, Di Fraia. All. Seno.

Flegrea: Gravagnone, Petrone, Trotta, Costagliola, Iannuzzi, Di Maio, Massaro (13’st Amabile), Salierno, Pastore (18’st Duca), Moccia (42’st Serafini), Grimaldi (13’st Grimaldi). A disp. Guadagno, Pirozzi, Di Meo, Colandrea, Schiano. All. Califano.

Arbitro: Della Corte di Napoli (Chianese e Di Meglio di Napoli).

Reti: 16’pt Marzullo, 4’st Mansour, 12’st e 17’st Maggio, 30’st Di Finizio, 40’st Carotenuto.

Note: Spettatori 500 circa.

Ammoniti Vitiello (A); Petrone, Pastore (F).

Espulso al 9’st Petrone.

Recupero 1’pt.

Angoli 8-1.