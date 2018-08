POZZUOLI – Nella giornata di ieri, lunedì 20 agosto, alle ore 18.30, al campo sportivo “Agostino Gamba” di Monterusciello, raduno e primo allenamento per il nuovo Rione Terra targato 2018/19. In vista dell’impegno in Coppa Italia Dilettanti (che da quest’anno avrà un nuovo format e vedrà scontrarsi le sole squadre di Promozione) di fine agosto (data da stabilire) e l’inizio del campionato nei primi di settembre, la squadra agli ordini del tecnico Luca Parisio ha iniziato la preparazione pre stagionale. A dare il benvenuto a tutti gli uomini della rosa, il presidente Sergio Di Bonito che ha assistito anche alla prima seduta di allenamenti da bordo campo in compagnia del dirigente coordinatore Massimo Avallone. Per il Rione Terra quello appena iniziato sarà il 17esimo anno di attività agonistica ed il sesto campionato in Promozione.