POZZUOLI – Prima partita, prima vittoria e primi tre punti da mettere in cascina. La Puteolana 1902 batte in casa la Frattese grazie a un gol di Roghi al 15esimo del primo tempo. Davanti a circa 400 tifosi i granata esordiscono nel match mattutino al Domenico Conte di Arco Felice. Squadra rinnovata, molti volti nuovi ma stesso spirito battagliero fino al 95esimo, con i padroni di casa che hanno portata a casa i primi tre punti e iniziando nel migliore dei modi la nuova stagione di Eccellenza che la vede outsider nel girone A. Domenica prossima la Puteolana è attesa dalla trasferta contro la Virtus Ottaviano sconfitta all’esordio dall’Afragolese per 3-0.