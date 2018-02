POZZUOLI– Seconda sconfitta consecutiva casalinga per il Rione Terra. Dopo il K.O. con il San Giuseppe, i flegrei cedono il passo anche al Vico Equense vittorioso al “Conte” per 2-0. Prestazione inconsistente ma anche sfortuna per l’undici puteolano, punito da una beffarda autorete e un rigore dubbio, al cospetto di un Vico Equense che, tuttavia, ha dimostrato ampiamente di meritare tre punti preziosissimi in chiave playoff.

IL MATCH– Che sia un match non facile per il Rione Terra si capisce sin dai primi minuti. L’undici di De Girolamo, orfano di Ursomanno in difesa e con capitan Tafuto non al meglio, complici i molti errori in fase di passaggio, fatica e non poco a sviluppare gioco. Dall’altra parte il Vico Equense, approccia da squadra sorniona con un bel pressing e con il suo uomo migliore, Trapani, bravo nell’innescare con precisione i compagni in fase d’attacco. Al “Conte” però, tra una folata di vento e l’altra, la prima palla gol è del Rione Terra: al 16′ bella la sponda di Riccio ma Imparato da pochi passi non riesce a girare a rete. Verso lo scadere, dopo l’ennesimo sbaglio, i flegrei vengono graziati: Trapani tutto solo, sfiora il vantaggio per i suoi. Nella ripresa i costieri, più pimpanti atleticamente, vanno vicino al vantaggio ma per il Rione Terra c’è “San” Onofrio: all’11’ bellissima e provvidenziale la parata del classe 2000 con la mano di richiamo sul sinistro dal limite di Fiore. Al minuto 20 gli ospiti trovano la via del gol con un pizzico di fortuna: azione insistita, sul tiro di Coppola, Cioce ci mette il piede cambiando la direzione della sfera spiazzando di fatto Onofrio, è 0-1. Al 36′ altro episodio che segna la gara: Trapani prima è bravo a difendere il pallone poi si tuffa dopo il tocco di Cioce, protagonista in negativo dopo una buona prima frazione di gioco. Per l’arbitro è rigore: pallone da una parte, portiere dall’altra e c’è il 2-0 con Trapani che mette il punto esclamativo alla gara dei costieri. Per il Rione Terra è notte fonda, nel finale da segnalare la doppia traversa colpita da De Simone sempre per gli ospiti.

RIONE TERRA – VICO EQUENSE 0-2

RIONE TERRA: Onofrio, Lanuto(43’st Dorini), Del Giudice M., D’oriano, De Luca, Cioce, Di Roberto(18’st Colandrea), Riccio(30’st Velardo), Pignetti(12’st Sacco), Imparato P., Del Giudice Ge.(22’st Tafuto). A disp. Del Giudice Gi., Imparato A. All. De Girolamo

Vico Equense: Fichera, Savarese, Ostieri(45’st Raganati), Correale, Fiore, Porzio(5’st Daddio), Coppola(40’st Staiano G.) Apuzzo(43’st Fiume), Mosca(36’st De Simone), Trapani, Staiano D. A disp. Inserra, Aprea. All. Spano

Reti: 20’st aut. Cioce, 37’st rig. Trapani

Arbitro: Coppola di Castellammare

Assistenti: De Martino e Scollo di Napoli

Ammoniti: De Luca, Imparato P., Del Giudice Ge., Apuzzo