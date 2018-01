SANT’ANASTASIA– Seconda vittoria consecutiva per il Rione Terra che travolge a domicilio lo Stasia con un roboante 4-0. Alle falde del Vesuvio si è visto il miglior Rione Terra formato trasferta, forte mentalmente e determinato sin dai primi minuti, con ben quattro marcatori. Due gol per tempo per superare di slancio l’ostacolo Stasia. Riccio prima Pignetti poi mettono la gara sui binari giusti, a chiuderla ci pensano Gennaro Del Giudice e infine Astuti, rientro con gol per lui dopo il lungo stop per infortunio.

IL MATCH– Squalificato Tafuto e out Ursomanno, mister De Girolamo è costretto a ridisegnare lo scacchiere tattico. Tra i pali c’è Onofrio, davanti a lui Cioce, Antonio Imparato, una novità al fianco di D’Oriano, capitano per l’occasione, e Marco Del Giudice. Centrocampo dinamico con Gigi De Luca, Riccio, Pignetti e Sacco. In attacco spazio alla coppia Colandrea e Pasquale Imparato. Ben 6 under nell’undici titolare. Al “De Cicco” sin dai primi minuti il Rione Terra detta i ritmi di gioco. Al 14′ puteolani in vantaggio: uscita a vuoto di Longo, giornata da dimenticare per lui, e Riccio di testa mette dentro lo 0-1. Lo Stasia prova a reagire, il prima Rione Terra spreca tre nitide palle gol con Imparato, questa volta bene Longo, poi due volte con Colandrea ma proprio sul finire della prima frazione sfonda ancora. Cross rasoterra di Pignetti, Longo non trattiene e la sfera finisce in porta, al rientro negli spogliatoi è 0-2. Nel secondo tempo la squadra di De Girolamo legittima il vantaggio. Gennaro Del Giudice, entrato da pochi minuti, segna il gol del 3-0. Al 16′ st gara praticamente chiusa. Nel tramonto del match girandola di cambi da una parte e dall’altra. A fissare il risultato sul 4-0 ci pensa Astuti che così rende più bello il suo rientro in campo dopo l’infortunio e mette il punto esclamativo alla giornata perfetta del Rione Terra.

STASIA – RIONE TERRA 0 – 4

TABELLINO

Stasia: Longo, Prisco(1’st Giordano), Salvati, Bernardo(17’st Esposito), Iacomino, Petrosino, Pastore, Orlando, Del Gaudio(14’st Franzese), Mollo(19’st Longo G.), Presutto(15’st Topo). A disp. Rea, Raimo All. Principe

Rione Terra: Onofrio, Del Giudice M., Imparato A.(36’st Dorini), D’Oriano, Cioce, De Luca, Riccio(24’st Astuti), Sacco(10’st Di Roberto), Pignetti(33’St Velardo), Imparato P., Colandrea(15’st Del Giudice Ge.). A disp. Del Giudice Gi., Palumbo. All. De Girolamo.

Reti: 14’pt Riccio, 46’pt aut. Longo P., 18’st Del Giudice Ge., 32’st Astuti

Arbitro: Illiano di Napoli

Assistenti: Avallone-Nocera

Ammoniti: Prisco, Giordano, Colandrea, Velardo