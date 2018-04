POZZUOLI – Il campionato di Promozione si appresta alla battute finali: 3 gare restano da giocare della stagione 2017/2018, 9 punti in palio. Il Rione Terra di Riccio e compagni, oramai non ha più niente da chiedere a questo campionato: per un momento i puteolani sembrava potessero aspirare a raggiungere la zona play off, ed invece poi, una serie di sconfitte, hanno fatto scivolare la squadra del patron Di Bonito, nella parte centrale della classifica, senza poter ambire, nemmeno per quest’anno, alla zona play off. La 28° giornata di campionato andrà di scena allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli il 7 aprile alle ore 16: i ragazzi di De Girolamo attendono l’Oratorio Don Guanella Scampia, in piena zona play out, con appena 25 punti. I puteolani, che vantano 35 punti, e quindi 10 in più rispetto agli ospiti, non dovrebbero trovare particolari difficoltà nella prossima gara, ma è pur sempre vero che bisogna sempre tenere alta la guardia.