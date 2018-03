POZZUOLI – Abbandonati i sogni play off la Puteolana 1909 affronta domenica in trasferta il San Giuseppe ancora in piena lotta post season promozione. I granata di Pozzuoli ci tengono comunque a fare bella figura in questo finale stagione, come dimostra la coriacea partita messa in campo a San Pietro.

IL FINALE DI STAGIONE – Cosa riserva il finale di stagione ai granata? In promo luogo i ragazzi di Pozzuoli vorranno onorare il campionato fino alla fine poi ci sono almeno due piccoli traguardi da raggiungere. Si vuole mettere in luce il più possibile i talentini del florido vivaio della famiglia Fiore, da due partite tra i pali si sta mettendo in luce il classe 2001 Minichino, mentre domenica ha esordito il classe 2000 Palermo ed altri potranno esordire nelle prossime gare. Un altro obiettivo sarà far vincere a Marco Mazzeo la classifica del cannonieri per dare all’esperto bomber un’altra soddisfazione nella sua infinita carriera.