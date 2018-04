POZZUOLI – La Puteolana 1902 archivia la pratica Virtus Volla con un secco 1 a 0 e compie l’ennesimo passo verso i Play Off.

Il pronostico era quello di una gara insidiosa, con il Virtus Volla che ha giocato a viso aperto ma che non ha creato praticamente nulla a causa del muro eretto dalla retroguardia granata.

PRIMO TEMPO- Pronti via, ed è subito assolo Puteolana, con Pastore che sfiora l’1 a 0 con un destro che finisce di poco a lato. Al 4′ si ripete l’attaccante granata con un tiro al volo che termina alto. 5 minuti più tardi tocca a Carotenuto che prova ad impensierire Allocca con un missile dai 30 metri che esce per pochi centimetri.

Al minuto 32 la Puteolana sfiora il vantaggio con Carotenuto che inventa per Guadagnuolo, quest’ultimo, a tu per tu col portiere, si fa ipnotizzare e sbaglia clamorosamente.

A 5 minuti dal termine della prima frazione, arriva l’episodio che sblocca la gara: splendida sponda di petto di Pastore per Guadagnuolo che con esperienza si guadagna un calcio di rigore, sul dischetto si presenta il solito Carotenuto che trasforma con freddezza. Si va così al riposo.

SECONDO TEMPO – La prima occasione del secondo tempo è per gli ospiti con Gisonni che di sinistro però non inquadra lo specchio della porta. Al minuto 70 l’unica vera occasione per gli ospiti: difesa della Puteolana sorpresa da una palla arretrata che finisce sui piedi di Romano che calcia a botta sicura colpendo Parisi sulla linea di porta.

La Puteolana 1902 prova a chiuderla nel finale: prima con Pastore che di testa al minuto 77 impegna Allocca in calcio d’angolo, poi nei minuti di recupero con i neo entrati Napolitano e Palumbo, il primo calcia da fuori sfiorando il 2 a 0, il secondo a porta libera calcia clamorosamente alto.

4′ di recupero non cambiano il risultato. Una Puteolana 1902 sprecona, compie l’ennesimo passo verso i Play Off. Il discorso verrà chiuso nell’ultima giornata di campionato contro il Monte di Procida.

TABELLINO PUTEOLANA 1902 vs VIRTUS VOLLA 1-0

PUTEOLANA 1902: Fernandez, Parisi, Novelli, Gatta, Caccia, Signore, Palomba (91′ Ferraro), Loiacono (94′ Sarr), Pastore (67′ Napolitano), Carotenuto, Guadagnuolo (75′ Palumbo). A disp. Riccio, Canzano,Mariani.

VIRTUS VOLLA: Allocca, Ferrara, Russo, Puccinelli, Candelora, Borrelli, Padovani, Toscano (93′ Fiengo), Del Grande (70′ Aliev), Gisonni, Romano (75′ Luca). A disp. Di Mauro, Cibelli, De Prisco. All. Formicola

ARBITRO: Coluccino di Avellino

ASSISTENTI: De Capua e Romano di Nola

MARCATORE: 43′ Carotenuto su rigore