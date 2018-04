POZZUOLI – Il campionato di Eccellenza volge al termine. Dopo la promozione diretta dell’immenso Savoia, adesso spazio ai Play Off. Sabato alle ore 16 la Puteolana chiuderà il campionato e si giocherà il tutto per tutto nel derby contro il Monte di Procida, ormai fuori dai giochi. Tre punti separano i ragazzi di Sarnataro dall’impresa, un’impresa che arriverà con una vittoria della Puteolana o del Casoria. Le due compagini, qualora riuscissero a raggiungere la meta, si affronteranno in un’ unica semifinale dove la vincitrice tra le due affronterà l’Afragolese (già finalista).

I NUMERI – 13 punti nelle ultime 6 di campionato testimoniano sì una buona condizione fisica ma soprattutto tanta sicurezza e applicazione mentale. Guardando i numeri possiamo notare il netto miglioramento della fase difensiva, la Puteolana era abituata a subire numerose reti, adesso, invece, il trend è stato invertito. Infatti, Fernandez, il portiere granata, ha mantenuto la rete inviolata 3 volte nelle ultime 4 partite, numeri sorprendenti, numeri di crescita, numeri che fanno ben sperare i tifosi dei diavoli rossi. Appuntamento allo stadio Tony Chiovato di Baia 21/04/18 ore 16:00 per questo ultimo ed emozionante match del campionato d’eccellenza Campania.