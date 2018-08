POZZUOLI – Terzo giorno di ritiro pre-campionato per la Puteolana 1902. Dopo un inizio d’estate vissuto col fiato sospeso da parte della tifoseria ha preso il via la stagione agonistica della Puteolana 1902. La squadra del neo allenatore Pierfrancesco Ulivi ha iniziato la preparazione con una rosa rivoluzionata: reduci dalla bella stagione scorsa infatti ci sono solo Guadagnuolo e Loiacono. Per il resto tutti volti nuovi e tanta esperienza: in difesa sono arrivati Terracciano, Di Franco e Rinaldi; a centrocampo D’Adamo, Puccinelli e Gargiulo; in attacco Rubino, Castagna e Konatè, ex giocatore di Parma e Roma vero “pezzo da 90” del mercato del presidente Carmine Franco che punta a stupire nel campionato di Eccellenza.