POZZUOLI – Domani la Puteolana 1902 torna al Domenico Conte dove ospiterà la penultima forza del campionato, ovvero la Mariglianese.

I ragazzi di Sarnataro – dopo la trasferta a Barano – dovranno confrontarsi ancora una volta con una squadra che darà tutto per non retrocedere.

Pochi giorni fa il Barano ha bloccato i diavoli rossi sul punteggio di 0 a 0, riaprendo sia il discorso salvezza che il discorso play off. Numerose le critiche arrivate in settimana nei confronti della società Puteolana 1902 dopo l’inaspettato pareggio esterno. Insomma un clima non perfetto per affrontare la gara di domani, ma la Puteolana 1902 deve scacciare voci e pensieri e conquistare necessariamente 3 punti per allontanare le inseguitrici. Mancano 4 partite e i granata sono chiamati allo sforzo finale, dare tutto per chiudere in bellezza e giocarsi la qualificazione ai play off. Di fronte ci sarà una Mariglianese agguerrita, trascinata dal sogno salvezza. Dovrà praticamente vincerle tutte per sperare nell’impresa. 18 i punti per la penultima in classifica, anche se 11 di questi sono arrivati in trasferta. Insomma, ci aspetta una gara imprevedibile, dove entrambe le squadre daranno il 100% per raggiungere l’obiettivo prefissato.