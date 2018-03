POZZUOLI – Domenica 11 Marzo al “Domenico Conte” di Arco Felice, la Puteolana 1902 ospiterà il Savoia, capolista del girone A.

Solo ricordi amari per il Savoia sul terreno flegreo, infatti, l’ultimo match al Domenico Conte vide trionfare la Puteolana 1902 che con un secondo tempo tutto cuore firmó il definitivo 3 a 2 rimontando da uno 0 a 2.

Ad oggi, la situazione è ben diversa. Tra pochi giorni ad Arco Felice arriverà un Savoia che – salvo imprevisti – è già con un piede e mezzo verso la qualificazione diretta nella serie maggiore. Questo potrebbe essere un motivo per approfittare di un apparente rilassatezza mentale degli avversari e dunque per provare il colpaccio che regalerebbe entusiasmo e consapevolezza ai giocatori per il finale di stagione.

LE PROBABILI SCELTE DI SARNATARO – La Puteolana 1902 per raggiungere i 3 punti deve necessariamente superare alcuni ostacoli: il primo si chiama Vincenzo Caso Naturale, il bomber del Savoia che viaggia su ritmi e medie spaventose, fino ad oggi sono 31 i gol stagionali per l’attaccante, certamente sarà una giornata più che impegnativa per la retroguardia granata. Il secondo ostacolo si chiama “squalifiche“, tante le assenze importanti in una sfida fondamentale per i Play Off. Non faranno parte del match la saetta Massimo Conte sulla fascia destra e il bomber Roberto Guadagnuolo in attacco. Il centrocampo con ogni probabilità sarà affidato ad Inserra e Napolitano che dovranno sostituire il metronomo Gismondo Gatta. Il terzo ed ultimo ostacolo è rappresentato dal tabù “scontri diretti“, quest’anno i ragazzi di Sarnataro hanno sempre faticato nelle partite chiave, ma forse, in una partita difficile, resa ancora più complicata dalle numerose assenze, i diavoli rossi non avranno nulla da perdere. Con una prestazione valida e con l’aiuto dei tifosi possono tentare il colpaccio.

Non ci resta che viverla. Appuntamento Domenica 11 Marzo alle Ore 11, allo Stadio “Domenico Conte” di Arco Felice.