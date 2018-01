POZZUOLI – Sabato alle 14:30 il campionato d’Eccellenza presenterà un match di cruciale importanza. La Puteolana 1902 (terza in classifica), ospiterà l’Afragolese (seconda) in uno scontro diretto dalle emozioni forti. I ragazzi di Sarnataro hanno iniziato a preparare il match questo Lunedì, a Pozzuoli invece il clima della grande sfida si avverte già da un bel po’, i tifosi si stanno mobilitando -tramite un ampio passaparola- nell’intento di riempire le tribune del Domenico Conte. Ci si aspetta una cornice da brividi scandita da canti, cori, striscioni e stendardi e magari perché no, una coreografia che tingerà le tribune granata, il colore della Puteolana 1902 che quest’anno con gli investimenti della società e gli ottimi risultati sul campo, ha risvegliato l’entusiasmo della gente.

BIG-MATCH – La Puteolana in questo campionato non è mai stata sconfitta tra le mura di casa, e i tifosi non vogliono che accada ora, sanno bene che un’ eventuale vittoria vorrebbe dire “secondo posto”. È per questo che Sabato, nonostante gli scongiuri del caso, lo spettacolo prima che in campo sarà sugli spalti, dove un ampia tifoseria farà sentire la vicinanza e il calore nei confronti di questi ragazzi che daranno il massimo per ottenere i 3 punti. Lo scenario è quello delle grandi occasioni, non ci resta che recarci allo stadio e partecipare allo spettacolo. Puteolana 1902-Afragolese: sabato 20 gennaio ore 14.30, Domenico Conte (Arco Felice)