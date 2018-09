POZZUOLI – Dopo il pareggio, con risultato ad occhiali, nel derby flegreo tra Rione Terra e Quartograd, nel girone B di Promozione muove la classifica anche la Puteolana 1909 che conquista un punto sul campo del Pimonte 1970. Zero a zero e 4 punti finora in classifica per la squadra di patron Fiore. Nello stesso girone, dopo il secondo turno di campionato, hanno mosso la classifica anche Rione Terra e Quartograd, entrambe con 1 punto. Guidano la classica a punteggio pieno Torrese e Procida Calcio.